В Китае назвали патовой ситуацию в ВСУ после поражения в Авдеевке

China News: вероятность нового наступления ВСУ после поражения в Авдеевке мала

Вероятность нового наступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) очень мала после поражения в Авдеевке. Об этом сообщает China News со ссылкой на научного сотрудника Института изучения России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжана Хуна.

«Вероятность того, что Украина снова решится на контрнаступление, на самом деле становится все меньше и меньше», — приводит его слова издание.

Эксперт отметил, что в военном отношении ВСУ находятся в патовой ситуации, в то время как российская армия имеет все возможности продолжать защиту Донбасса. По его словам, российская сторона также может начать наносить более интенсивные удары по украинским военным объектам, чтобы истощить ее ВПК и боевой потенциал.

Ранее бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди заявил, что взятие Авдеевки российскими войсками является признаком провала ВСУ. Он подчеркнул, что эта неудача на фронте может стоить Украине прекращением финансовой поддержки от США.