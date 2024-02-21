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09:17, 21 февраля 2024Россия

В Крыму призвали денонсировать договор с Германией от 1990 года. Что не устраивает немецкую общину полуострова?

Парламентарий Гемпель призвал денонсировать договор с Германией от 1990 года

Фото: Пушкарев Альберт / ТАСС

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель призвал денонсировать договор «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре»), подписанный в 1990 году.

Парламентарий считает, что действующее немецкое руководство нарушает положения договора, подписанного при объединении ГДР и ФРГ.

Договором страны скрепили себя готовностью не рассматривать друг друга как противников и работать над установлением отношений доверия и сотрудничества, но нынешние власти Германии полностью попрали данные своими предшественниками обещания

Юрий Гемпель глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям

Немецкая община Крыма обеспокоилась политикой ФРГ в отношении России

По словам Гемпеля, немецкая община полуострова обеспокоена политикой и действиями Германии в отношении России.

Он напомнил, что договор «Два плюс четыре» определял основу для создания справедливого и надежного мирного устройства в Европе, в том числе принятие мер по контролю над вооружениями, разоружению и укреплению доверия.

Юрий Гемпель

Юрий Гемпель

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

«Договор об окончательном урегулировании в отношении Германии» был подписан в 1990 году ГДР, ФРГ, СССР, США, Францией и Великобританией. Он юридически закрепил «полный суверенитет Германии над своими внутренними и внешними делами». Согласно его условиям, страны-союзницы во Второй мировой войне отказывались от своих прав в отношении Германии.

В Германии посоветовали готовиться к многолетнему конфликту с Россией

В последнее время министр обороны Германии Борис Писториус выдвигает предположения о возможном конфликте с Россией. 18 февраля он допустил, что в течение ближайших пяти-восьми лет Россия может напасть на НАТО.

Ранее в этом же месяце глава немецкого оборонного ведомства рекомендовал Западу готовиться к многолетнему конфликту в отношениях с Россией.

В ближайшие десятилетия мы будем вынуждены жить с разделительными линиями в Европе — с одной стороны, свободная и демократическая Европа, с другой — авторитарная и разжигающая войны Россия

Борис Писториусминистр обороны Германии

По мнению Писториуса, построение общей архитектуры безопасности на континенте не удалось. Он считает, что Москва якобы захотела восстановить свое доминирование в Восточной и Центральной Европе. В связи с этим, как считает министр, «эффективное сдерживание является страхованием жизни для Европы».

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В конце января Писториус заявлял, что Берлину следует осознать опасность возможного военного конфликта с Москвой. Министр призвал Германию готовиться к войне с Россией и подчеркнул, что следует считаться с такой возможностью. Писториус также предположил, что Германии следует вооружаться в ближайшие три-пять лет.

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      Варвара Кошечкина
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