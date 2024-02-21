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10:25, 21 февраля 2024Россия

В Совфеде объяснили предложение денонсировать договор с Германией от 1990 года

Сенатор Совфеда Цеков: Германия игнорирует положения договора от 1990 года

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Германия игнорирует положения договора от 1990 года «Об окончательном урегулировании в отношении Германии» (договор «Два плюс четыре»). Об этом заявил сенатор Совфеда от Крыма Сергей Цеков, объяснив предложение денонсировать документ, пишет РИА Новости.

По словам политика, мнение главы немецкой национально-культурной автономии Крыма Юрия Гемпеля, который считает, что договор не реализуется, «попало в "десятку"».

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