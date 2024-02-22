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10:25, 22 февраля 2024Культура

Александра Панкратова-Черного выписали из больницы

Mash: актера Панкратова-Черного выписали из больницы после перелома ребер

Фото: Komsomolskaya Pravda / Russian Look / Globallookpress.com

Актера Александра Панкратова-Черного выписали из больницы после перелома ребер. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У артиста по-прежнему остается отечность левой половины грудной клетки. Медики прописали Панкратову-Черному обезболивающие мази и уменьшение нагрузок на четыре недели, уточнил источник. Через 10 дней актеру предстоит контрольный рентген и УЗИ легких.

Ранее в феврале Панкратова-Черного экстренно госпитализировали в Москве. Сперва медики подозревали у артиста инфаркт из-за нарушения сердечного ритма, однако позже диагностировали перелом пяти ребер, трех из них — со смещением. Травмы Панкратов-Черный получил из-за падения на улице.

В ходе обследования у звезды фильма «Мы из джаза» зафиксировали также зафиксировали доброкачественную опухоль печени и признаки хронического холецистита.

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      Мария Рюрикова
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