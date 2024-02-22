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16:31, 22 февраля 2024Наука и техника

Раскрыта причина появления опасных бактерий

Nature Communications: раскрыта серия мутаций у опасных штаммов кишечной палочки

Фото: Khamkhlai Thanet / Shutterstock / Fotodom

Ученые Квинслендского университета в Австралии раскрыли причины появления опасных бактерий, у которых есть безвредные аналоги, живущие в кишечнике человека. Согласно результатам, представленным в журнале Nature Communications, патогенность возникает из-за ряда специфических мутаций.

Патогенные штаммы обычно безвредных бактерий имеют серию мутаций, которая влияет на производство целлюлозы. Специалисты выяснили, что мутации останавливают выработку целлюлозы у кишечной палочки, что усиливает воспаление в кишечном тракте хозяина. В результате кишечный барьер разрушается, и бактерии могут быстро распространиться по организму, вызывая сепсис, менингит или инфекции мочеполовой системы.

Несмотря на то, что кишечная палочка присутствует в кишечнике человека и обычно не причиняет вреда, эта бактерия является доминирующим патогеном, связанным с устойчивостью к антибиотикам. Только в 2019 году почти пять миллионов фатальных исходов были связаны с резистентностью микробов к лечению, при этом 800 тысяч вызваны Escherichia coli.

Мутации, нарушающие выработку целлюлозы, были также выявлены у других вирулентных бактерий, в том числе шигелл и сальмонелл. Это позволяет предположить, что тот же самый механизм отвечает за патогенность многих микробов семейства Enterobacteriaceae.

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      Александр Еникеев
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