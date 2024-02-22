Белоруссия выдаст России лидера обманувшей сотни россиян банды мошенников

Белоруссия экстрадирует лидера обманувшей сотни россиян банды мошенников

Белоруссия выдаст российским правоохранительным органам Алексея Левицкого — лидера банды, обокравшей сотни пенсионеров на 11 миллионов рублей. Об этом в четверг, 22 февраля, в своем Telegram-канале сообщает Генеральная прокуратура России.

По данным следствия, банда мошенников действовала с марта 2020-го по декабрь 2021 года. Преступники под видом проверок в жилых помещениях на предмет пожарной безопасности делали монтажные работы и устанавливали электрооборудование по завышенным ценам. Левицкий и его банда действовали в Республике Удмуртия, Пермском крае, а также в Свердловской и Калининградской областях.

В Генпрокуратуре отметили, что от действий банды пострадали 367 россиян. Запрос о выдаче Левицкого был направлен в декабре 2023 года в связи с его задержанием на территории Белоруссии.

