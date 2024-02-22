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11:16, 22 февраля 2024Путешествия

Boeing уволила руководителя программы самолетов с незатянутыми болтами

The Seattle Times: Boeing уволила вице-президента программы 737 MAX Эда Кларка

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Компания Boeing уволила одного из руководителей программы самолетов 737 MAX, на которых нашли незатянутые болты. Об этом сообщает газета The Seattle Times.

По данным источника, от должности отстранили вице-президента программы 737 MAX и генерального директора завода окончательной сборки в Рентоне, США, Эда Кларка. На его место приняли вице-президента подразделения коммерческих авиалиний Кэти Рингголд.

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В Boeing подчеркнули, что кадровые перестановки направлены на повышение внимание к качеству и безопасности выпускаемых самолетов.

В январе воздушное судно 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершило экстренную посадку в аэропорту Портленда. Во время рейса произошла разгерметизация, и часть фюзеляжа вместе с дверью оторвалась. Лайнеры этого типа отстранили от полетов, начались проверки. Позже на самолетах нашли незатянутые болты.

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      Мария Борисова
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