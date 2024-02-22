Boeing уволила руководителя программы самолетов с незатянутыми болтами

The Seattle Times: Boeing уволила вице-президента программы 737 MAX Эда Кларка

Компания Boeing уволила одного из руководителей программы самолетов 737 MAX, на которых нашли незатянутые болты. Об этом сообщает газета The Seattle Times.

По данным источника, от должности отстранили вице-президента программы 737 MAX и генерального директора завода окончательной сборки в Рентоне, США, Эда Кларка. На его место приняли вице-президента подразделения коммерческих авиалиний Кэти Рингголд.

В Boeing подчеркнули, что кадровые перестановки направлены на повышение внимание к качеству и безопасности выпускаемых самолетов.

В январе воздушное судно 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines совершило экстренную посадку в аэропорту Портленда. Во время рейса произошла разгерметизация, и часть фюзеляжа вместе с дверью оторвалась. Лайнеры этого типа отстранили от полетов, начались проверки. Позже на самолетах нашли незатянутые болты.

