Захарова: Бразилия заправила самолет Лаврова, обеспечив необходимую логистику

Самолет министра иностранных дел России Сергея Лаврова заправлен и готов к полету. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о том, что Ил-96 главы российской дипломатии, на котором тот добирался до бразильского Рио-де-Жанейро, побоялись заправлять топливом из-за возможных санкций. «Самолет заправлен, логистику бразильская сторона обеспечила», — заявила Захарова.

Ранее сам Лавров заявил, что бразильские коллеги решили проблему. При этом он отметил, что в Бразилии практически нет компаний, которые заправляют самолеты и которые не принадлежат западным корпорациям.

Глава российского МИД прилетел в Рио-де-Жанейро для участия в заседаниях в рамках «Большой двадцатки». В Бразилиа самолет министра должен будет пройти дозаправку и вылететь в Марокко.

