Бывшая советская республика захотела покупать у России больше газа

«Ведомости»: Узбекистан захотел покупать у России в 3,6 раза больше газа

Власти Узбекистана захотели увеличить объемы покупаемого у России газа с 9 до 32 миллионов кубометров в сутки. О планах бывшей советской республики покупать больше топлива со ссылкой на правительство страны сообщает газета «Ведомости».

Нарастить объемы поставок в 3,6 раза планируют за счет модернизации магистральной системы. На эти мероприятия с 2024 по 2030 год выделят порядка 500 миллионов долларов.

Договор о поставках природного газа страны заключили в июне 2023 года. До этого момента Узбекистан производил топливо самостоятельно, после чего экспортировал его в Китай и Россию. По словам главы «Газпрома» Алексея Миллера, к середине 2024 года компания планирует подписать пятнадцатилетние договоры на транзит газа с Узбекистаном, Казахстаном и Киргизией.

Стоимость контракта не раскрывается, однако, по расчетам агентства Argus, топливо с учетом транзита через Казахстан оценили в 138 долларов за тысячу кубометров. По состоянию на 21 февраля спотовые котировки по индексу европейского хаба TTF оцениваются в 264–272 долларов за тот же объем. Цены в Восточной Азии 20 февраля еще выше —299 долларов.

Президент России Владимир Путин назвал маршрут поставок через Казахстан эффективным, так как он позволяет наиболее эффективно использовать имеющиеся газотранспортные сети и будет способствовать развитию всего региона Центральной Азии». Будущие консультации о поставках в Туркменистан президент России назвал перспективными, поскольку страна «традиционно участвует в этих рынках».