Двух российских подростков задержали в Москве за повреждение мемориальных досок

В Москве задержали двух подростков за повреждение мемориальных табличек

В Москве задержали двух подростков 2008 года рождения за повреждение мемориальных табличек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с 12 по 13 февраля задержанные повредили три мемориальные доски в парке в Новой Москве. Молодым людям предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве, вандализме и повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений. Вину юноши не признали. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге напавший на ребенка из-за символики Z россиянин пойдет под суд.