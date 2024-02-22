Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:36, 22 февраля 2024Силовые структуры

Двух российских подростков задержали в Москве за повреждение мемориальных досок

В Москве задержали двух подростков за повреждение мемориальных табличек

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве задержали двух подростков 2008 года рождения за повреждение мемориальных табличек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, с 12 по 13 февраля задержанные повредили три мемориальные доски в парке в Новой Москве. Молодым людям предъявлено обвинение по статьям о хулиганстве, вандализме и повреждении чужого имущества, совершенном из хулиганских побуждений. Вину юноши не признали. Решается вопрос о мере пресечения.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге напавший на ребенка из-за символики Z россиянин пойдет под суд.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      В ЕС ответили на слова Медведева о «русском» Киеве

      Нежелание Германии поставлять ракеты Taurus Украине объяснили

      Российских депутатов захотели заставить скидываться семьям бойцов СВО

      Ведущая популярного российского шоу назвала раздражающий ее в Европе фактор

      Появилось видео взлета стратегического бомбардировщика с Путиным на борту

      Популярная в 70-х модель пиджаков вновь стала трендом

      Украину назвали ширмой для амбиций НАТО

      Эстонцы испугались вторжения России и нанесли на лица боевую раскраску

      Двух российских подростков задержали в Москве за повреждение мемориальных досок

      В Москве началась оттепель

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше