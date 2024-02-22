Дженнифер Лопес снялась в прозрачном комбинезоне для обложки альбома

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес снялась в откровенном наряде для обложки альбома. Соответствующие кадры появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

54-летняя знаменитость предстала на розовом фоне в прозрачном комбинезоне из кружева с длинными рукавами. Наряд также состоял из корсетного боди бежевого цвета с глубоким декольте и поролоновыми чашками.

Кроме того, звезда надела темно-розовую меховую накидку и многочисленные аксессуары в виде серег и золотых колец. Стилисты распустили исполнительнице волосы и сделали ей яркий макияж.

Ранее в феврале Дженнифер Лопес вышла в свет с сумкой за 1,3 миллиона рублей. Знаменитость позировала перед фотографами в Нью-Йорке в рыжей шубе из искусственного меха и бежевом комбинезоне с асимметричными вырезами в области живота и груди.