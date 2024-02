Дженнифер Лопес вышла в свет с сумкой за 1,3 миллиона рублей

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес вышла в свет с дорогостоящей сумкой. Соответствующие кадры публикует Daily Mail.

54-летняя знаменитость позировала перед фотографами в Нью-Йорке в рыжей шубе из искусственного меха и бежевом комбинезоне с асимметричными вырезами в области живота и груди. Помимо этого, звезда примерила открытые босоножки в тон наряду на высоких каблуках.

Фото: MediaPunch / Legion-media.ru

В качестве аксессуаров Лопес выбрала кожаные перчатки, солнцезащитные очки и сумку бренда Hermes Birkin из шкуры нильского крокодила-альбиноса. Известно, что стоимость данного изделия составляет 150 тысяч долларов (1,3 миллиона рублей).

Ранее в феврале Дженнифер Лопес пришла на премьеру фильма в прозрачном платье. Исполнительница посетила премьеру This Is Me Now: A Love Story в наряде люксового бренда Zuhair Murad.