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17:56, 22 февраля 2024Силовые структуры

Экс-директора российской филармонии осудили на шесть лет за взятки

В Брянске экс-директора филармонии приговорили к шести годам колонии за взятки

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Брянске суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего директора филармонии Галину Основину по делу о получении взяток. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Установлено, что с июля 2017 года по июль 2021-го Основина, будучи директором Брянской областной филармонии, через бухгалтера получала деньги от подчиненных за счет выплаченных им премий и от представителей контрагентов учреждения за заключение с ними договоров на выполнение работ. Сумма взяток за четыре года составила более 2,1 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что в Уфе осудят «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова и семь его коллег за взятки при выдаче прав.

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      Илона Палей
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