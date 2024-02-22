Эмили Ратаковски примерила платье с глубоким декольте без бюстгальтера

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски примерила откровенный наряд. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 32-летняя манекенщица предстала в укороченном и обтягивающем фигуру платье-комбинации с глубоким декольте. При этом звезда отказалась от бюстгальтера, частично демонстрируя пышную грудь.

Кроме того, знаменитость надела черные босоножки на высоком каблуке и нанесла макияж с акцентом на глазах. Вдобавок Ратаковски сделала укладку, распустив волосы.

Ранее в феврале в сети раскритиковали внешность Эмили Ратаковски без фотошопа. Папарацци запечатлели модель на отдыхе в Майами. На размещенных кадрах звезда была замечена в раздельном цветном купальнике и леопардовом сарафане поверх него.