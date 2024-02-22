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17:36, 22 февраля 2024Бывший СССР

Эстонцы испугались вторжения России и нанесли на лица боевую раскраску

Sky News: в Эстонии армия добровольцев готовится к гипотетическому вторжению РФ

Фото: Ints Kalnins / Reuters

В Эстонии появилась добровольческая армия из гражданских лиц, которая тренируется по выходным и готовится к гипотетическому вторжению России. Соответствующее видео публикует Sky News.

Эстонские добровольцы, в основном состоящие из, как сообщает издание, «отцов средних лет и мам со странностями», используют боевую раскраску на лицах, тренируются с оружием и призывают гражданских лиц учиться воевать «из-за роста угрозы со стороны России».

Добровольцы состоят в Лиге обороны Эстонии — организации, восстановленной в 1990 году и подчиняющейся Министерству обороны страны. На данный момент лига насчитывают 20 тысяч человек.

Ранее глава министерства обороны Эстонии Ханно Певкур предложил жителям страны хранить варенье и картошку в бункерах на границе с Россией. При этом министр обороны выразил надежду, что эти бункеры «никогда не пригодятся».

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      Валентин Карант
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