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17:00, 22 февраля 2024Бывший СССР

Евросоюз ввел санкции за «подрыв безопасности Молдавии»

ЕС ввел санкции против шести лиц по обвинению в подрыве безопасности Молдавии

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против одной организации и шести лиц по обвинению в подрыве безопасности Молдавии. Об этом сообщил совет ЕС, передает ТАСС.

Ограничения коснулись «полувоенной организации "Щит народа", которая предпринимала неоднократные попытки подорвать работу демократически избранного правительства Украины».

Имена подсанкционных лиц не уточняются, они станут известны после объявления решения в «Официальном журнале ЕС». Всем лицам и организации, попавшим в список, запрещается въезд в государства Евросоюза, а их активы в этих странах подлежат блокировке.

Ранее правительство Молдавии одобрило получение гранта от Германии на сумму 25 миллионов евро для развития экономики и инфраструктуры. Половина этой суммы будет направлена малым и средним предпринимателям, чтобы стимулировать их развитие.

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      Алевтина Запольская
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