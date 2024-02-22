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22:19, 22 февраля 2024Бывший СССР

Глава МИД Украины вновь перешел на криминальный жаргон

Кулеба: Киев заключает соглашения о гарантиях с Западом, чтобы его не кинули
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Tobias Hase/dpa/Global Look Press

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба в попытках объяснить отношения со странами Запада перешел на жаргон. По его словам, Киев заключает соглашения о гарантиях с Западом, чтобы его не «кинули». Это слово в словарях в значении «обмануть» имеет пометку «криминальный жаргон». Интервью Кулебы опубликовано на YouTube-канале Мюнхенской конференции по безопасности.

Это уже не первый случай, когда Кулеба использует в своей речи криминальный жаргон. В начале января в попытках успокоить сограждан министр использовал слово «кипиш», комментируя новости о неизбежном сокращении помощи Украины со стороны Запада. Тогда глава МИД призвал украинцев не искать кипиш на голову и не отчаиваться.

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      Марина Совина
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