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09:11, 22 февраля 2024Экономика

Россия вынужденно нарастила поставки стали в самую невыгодную страну

Экспорт российской стали в Индию вырос в 1,5 раза из-за проблем с рынком Европы

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

По итогам прошлого года экспорт российской стали в Индию вырос в 1,5 раза (на 48 процентов) в физическом выражении, до 688,5 тысячи тонн, и на треть (34 процента) в денежном, до 429 миллионов долларов. Об этом со ссылкой на данные индийского министерства торговли и промышленности сообщают «Ведомости».

До введения европейских санкций, что было связано с началом боевых действий на Украине, российские металлурги почти не поставляли сталь в этот регион, но теперь занимают 2,6 процента рынка. Крупнейшими игроками на нем являются Южная Корея (2,75 миллиона тонн), Китай (2 миллиона тонн) и США (1,92 миллиона тонн).

Старший аналитик банка «Синара» Дмитрий Смолин заметил, что такое решение для отечественных предприятий носит вынужденный характер. Индийский рынок остается самым непривлекательным в плане доходов, и если бы не проблемы в Европе, везти туда сталь не имело бы смысла.

Во-первых, проблемы возникают из-за дорогой логистики и дисконта к ценам внутреннего рынка, а во-вторых, Индия предпочитает покупать дешевые полуфабрикаты (слябы). Из него местные металлурги сами производят прокат с добавленной стоимостью, тем самым лишая российские компании значительной части потенциального дохода.

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Директор по развитию отраслевого агентства Metals & Mining Intelligence Илья Коломеец подчеркнул, что Азия, в отличие от Европы, не является премиальным рынком и не сможет полноценно заменить бывших партнеров. В европейских странах компании покупали российские продукты с высокой добавленной стоимостью, что исключено для Индии.

Тем не менее азиатская страна остается активно растущим рынком. Общий импорт стали Индией за год вырос более чем в два раза, до 26 миллионов тонн, а местные производители нарастили выпуск на 11 процентов, до 140 миллионов тонн. Потребление стали в стране в текущем финансовом году (с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024-го) вырастет на те же 11 процентов, до 132-135 миллионов тонн.

Ранее сообщалось, что в 2023 году Россия увеличила импорт нержавеющей стали на 31 процент, до 486 тысяч тонн, при этом на Индию пришлось 20 процентов поставок. По прогнозам, в 2024-м закупки могут вырасти до рекордных с 2019 года 487-492 тысяч тонн.

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      Платон Щукин
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