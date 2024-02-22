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11:44, 22 февраля 2024Спорт

Иностранный футболист описал ощущения от переезда в Чечню

Футболист «Ахмата» Амин Талал заявил, что Чечня соответствует его ценностям

Фото: Ignat Kushanrev / Unsplash

Марокканский полузащитник грозненского «Ахмата» Мохамед Амин Талал описал ощущения от переезда в Чечню. Его слова приводит Sport24.

Иностранный футболист заявил, что город Грозный соответствует его ценностям. «Также свою роль сыграла и речь тренера, которая была очень убедительной. Думаю, что буду чувствовать себя там как дома», — посчитал он.

Талал перешел в «Ахмат» из молдавского «Шерифа» в феврале 2024 года. Его контракт рассчитан до конца июня 2026 года. Хавбек становился чемпионом Молдавии в составе «Шерифа».

В ноябре 2023 года представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев одной фразой оценил тренировки в Чечне. «В гостях хорошо, а дома лучше», — написал Чимаев.

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      Анастасия Борисова
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