Хамзат Чимаев оценил тренировки в Чечне фразой «в гостях хорошо, а дома лучше»

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев одной фразой оценил тренировки в Чечне. Спортсмен высказался в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«В гостях хорошо, а дома лучше», — написал Чимаев. Он также отметил в публикации аккаунт бойцовского клуба «Ахмат».

3 ноября глава Чечни Рамзан Кадыров на своей странице во «ВКонтакте» показал видеоролик спаррингов своих сыновей Ахмата, Эли и Адама с Чимаевым. «Хамзат помогает ребятам оттачивать навыки боевого искусства, проводит мастер-классы и спарринги, следит за правильностью выполнения приемов в партере и ударной техникой в стойке», — отметил он.

21 октября Чимаев на турнире UFC 294 победил американца Камару Усмана. Поединок завершился в трех раундах победой бойца чеченского происхождения решением большинства судей.

Чимаев родился в Чечне, в 16 лет переехал в Швецию. Всего в профессиональной карьере Чимаев провел 13 боев, не потерпев ни одного поражения. Ранее спортсмен представлял Швецию, однако теперь выходит на бои под флагом ОАЭ.