Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
10:44, 22 февраля 2024Ценности

Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном платье

Фото: @xtina

Американская исполнительница Кристина Агилера показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 43-летняя певица предстала в коротком прозрачном платье серебристого цвета с глубоким декольте. Упомянутый наряд состоял из сетки и блестящих декоративных нитей. При этом Агилера продемонстрировала пышную грудь.

Материалы по теме:
Многососковость. Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
Многососковость.Мировые звезды решили обнажиться на красной дорожке Венецианского фестиваля. Как это было?
10 сентября 2022
Новый нос и страсть к «голым» нарядам: как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
Новый нос и страсть к «голым» нарядам:как Белла Хадид стала самой стильной женщиной в мире?
4 декабря 2022

Помимо этого, звезда надела черные ботфорты на высоких каблуках и удлиненные кожаные перчатки. Кроме того, знаменитости сделали укладку на коротких волосах и яркий макияж. Свой образ она дополнила ожерельем и золотыми серьгами-кольцами.

Ранее в феврале Кристина Агилера вышла в свет в облегающем наряде после резкого похудения. Артистка предстала в платье-макси с длинными рукавами и асимметричной отделкой нежно-голубого цвета.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      «Наверное, это должен быть Киев». Медведев назвал конечную цель СВО

      Жителей Туапсе предупредили о громких звуках

      Папарацци сняли Беллу Торн в прозрачном платье без бюстгальтера

      Командир «Ахмата» опроверг слухи о тысячах погибших на донецком направлении

      Иностранный футболист описал ощущения от переезда в Чечню

      Володин порассуждал о последствиях применения ядерного оружия

      В Белоруссии заявили о подготовке Запада к военным действиям

      Россияне назвали популярные у мужчин темы разговоров на работе

      Компания Безоса названа покупателем крупнейшего подрядчика Пентагона

      Минюст США обвинил лидера японской мафии в передаче ядерных материалов Ирану

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше