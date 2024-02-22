Кристина Агилера показала фигуру в прозрачном платье

Американская исполнительница Кристина Агилера показала фигуру в откровенном наряде на новом фото. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

На размещенных кадрах 43-летняя певица предстала в коротком прозрачном платье серебристого цвета с глубоким декольте. Упомянутый наряд состоял из сетки и блестящих декоративных нитей. При этом Агилера продемонстрировала пышную грудь.

Помимо этого, звезда надела черные ботфорты на высоких каблуках и удлиненные кожаные перчатки. Кроме того, знаменитости сделали укладку на коротких волосах и яркий макияж. Свой образ она дополнила ожерельем и золотыми серьгами-кольцами.

Ранее в феврале Кристина Агилера вышла в свет в облегающем наряде после резкого похудения. Артистка предстала в платье-макси с длинными рукавами и асимметричной отделкой нежно-голубого цвета.