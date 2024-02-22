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00:29, 23 февраля 2024Россия

Мать Навального подписала медицинское свидетельство о его смерти

Мать Навального подписала медицинское свидетельство о его смерти
Людмила Навальная

Людмила Навальная. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Людмила Навальная в видеообращении сообщила, что подписала свидетельство о смерти сына Алексея (Алексей Навальный включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). Женщина рассказала, что в сопровождении следователей побывала в морге в Салехарде, где ей было показано тело сына.

В документе указано, смерть мужчины носит естественный характер. Тело Алексея Навального ей пока выдано не было.

Ранее сообщалось, что Людмила Навальная обратилась в суд Салехарда с жалобой на незаконные действия. Ее рассмотрение пройдет 4 марта.

Алексей Навальный умер в колонии «Полярный волк» на Ямале 16 февраля. В УФСИН отметили, что заключенный почувствовал себя плохо после прогулки. Его реанимировали в течение часа, но не смогли спасти.

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      Марина Совина
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