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09:30, 22 февраля 2024Бывший СССР

Медведчук рассказал об общении с Путиным

Оппозиционный украинский политик Медведчук заявил, что общается с Путиным
Виктор Медведчук

Виктор Медведчук. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Оппозиционный украинский политик, председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что общается с президентом России Владимиром Путиным. Его слова приводит РИА Новости.

«Я могу сказать, да, такое общение имеет место», — сказал он. Медведчук добавил, что все остальное относится к другим вопросам и сферам.

В том же интервью украинский политик рассказал, что госпереворот в республике возможен только при финансировании Запада и участии военных. По его мнению, новый Майдан никогда не произойдет без вложений партнеров Киева. Кроме того, он назвал ошибкой курс Украины в НАТО. Медведчук отметил, что этот выбор киевских властей привел к происходящим сейчас событиям.

Виктор Медведчук, арестованный Киевом по обвинению в государственной измене, был передан России в рамках обмена с Украиной удерживаемыми лицами. В настоящее время он находится в Москве.

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      Кристина Есикова
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