Медведчук заявил о смене власти на Украине в 2014 году преступным путем

Медведчук заявил, что власть на Украине в 2014 году сменилась преступным путем

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что власть в республике в 2014 году сменилась преступным путем, передает РИА Новости.

По словам оппозиционного политика, отстранить от власти бывшего президента Виктора Януковича можно было только в соответствии с конституцией. Там четко определены основания для досрочного прекращения полномочий главы государства.

«И там нет такого полномочия, как восстание, как Майдан, как требование оппозиции или другие хотелки, в том числе и Запада. Надо было или его заявление и отречение от власти, или импичмент, который они провести не могли, потому что априори это было невозможно», — подчеркнул Медведчук.

Он уточнил, что депутаты Верховной Рады приняли постановление об устранении Януковича от власти, это был простой нормативный подзаконный акт, который не мог действительно прекратить его полномочия. Таким образом, по мнению политика, это был путь захвата власти в результате государственного переворота.

В 2014 году парламентарии приняли еще ряд решений, действуя в угоду пришедшей к власти оппозиции под страхом физического воздействия, в частности отменили закон о русском языке на уровне регионального.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о свержении законной власти в Киеве во время Майдана 10 лет назад. Так официальный представитель Кремля прокомментировал слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен об указанной акции протеста, которая, по ее словам, стала символом стремления к свободе.

