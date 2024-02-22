Медведев назвал «страшный сон» Зеленского

Медведев: переключение внимания Запада с Украины — страшный сон Зеленского

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что переключение внимания Запада с поддержки Украины на другие события является «страшным сном» президента республики Владимира Зеленского. Об этом он высказался на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

По его мнению, такое восприятие связано с психотипом Зеленского. «Если человек привык актерствовать, играть, как я сказал, на разных инструментах, то отсутствие внимания его делает совсем неуверенным, потому что "я не нужен". Но на самом деле мир живет, конечно, по другим законам. Внимание и так уже в значительной мере от Украины отвлечено событиями на Ближнем Востоке и в целом ряде других регионов», — сказал Медведев.

Ранее зампред Совбеза России заявлял, что Зеленского ждет судьба бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, которого Запад использовал в своих целях и который впоследствии оказался в тюрьме.