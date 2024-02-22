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14:07, 22 февраля 2024Спорт

Медведев одной фразой оценил ситуацию с допуском россиян на Олимпийские игры

Дмитрий Медведев назвал недопуск россиян на Олимпиаду-2024 паскудной историей

Фото: Globallookpress.com

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев оценил ситуацию с допуском российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже. Его слова приводит РИА Новости.

Медведев описал санкции фразой «паскудная история». Он выразил сочувствие отечественным спортсменам, которые всю жизнь готовились к Олимпиаде, а их лишили возможности соревноваться на равных.

21 февраля глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что президент Владимир Путин призвал Минспорта определиться с участием россиян в Играх-2024. Отмечалось, что в данный момент ОКР анализирует ситуацию.

В декабре 2023-го Международный олимпийский комитет принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде в Париже. Они смогут принять участие в турнире в качестве индивидуальных нейтральных спортсменов. При этом к Играм-2024 не будут допущены атлеты, поддерживающие спецоперацию на Украине, а также имеющие связи с вооруженными силами или органами безопасности России и Белоруссии. Кроме того, турнир пропустят представители командных видов спорта.

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      Анастасия Борисова
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