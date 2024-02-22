Медведев описал будущее западных политиков фразой «часть из них просто сдохнет»

Медведев: большая часть западных политиков исчезнет, некоторые «просто сдохнут»

После нормализации отношений России и западных государств, большая часть их политиков уйдет в политическое небытие и исчезнет из этой сферы за ненадобностью, а некоторые из них просто сдохнут. Такое будущее описал заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Когда отношения [России и Запада] нормализуются, абсолютное большинство нынешних политиков на Западе уйдет в политическое небытие, они исчезнут. А про некоторых скажу так, как в последнее время говорю: некоторые из них просто сдохнут», — резюмировал бывший президент.

Медведев также выразил уверенность, что несмотря на случившийся из-за Украины глубокий разрыв между Россией и Западом, со временем среди западных представителей увеличится количество людей, которые хотели бы выстраивать адекватные и справедливые отношения с Россией.

Ранее заместитель председателя Совбеза России заявил, что попытки Запада принудить Москву к миру на условиях Киева, в числе которых есть пункт о передаче Украине закрепленных в российской конституции возвращенных территорий, могут привести к полноценной третьей мировой войне и катастрофе.