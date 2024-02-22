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10:00, 22 февраля 2024Россия

Медведев предложил отправлять вредящих России жителей в Сибирь на перевоспитание

Медведев: вредящих России жителей нужно отправлять в Сибирь на перевоспитание

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Тех жителей России, которые вредят стране, нужно отправлять в Сибирь для перевоспитания. Об этом на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик согласился с рассуждениями журналиста о существовании людей, которые несмотря на получение паспорта России, по-прежнему ждут прихода Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако отметил, что их не так уж и много.

«Такие люди там, безусловно, есть. Но, тем не менее, мы должны работать со всеми. Что ж, надо убедить этих людей в том, что мы вернулись навсегда», — отметил зампред Совбеза.

По его словам, особое отношение следует проявить к тем, кто не просто ждет прихода ВСУ, а наносит вред России — таких, согласно заявлению Медведева, следует отправлять в исправительно-трудовые лагеря.

Если это люди, которые вредят России, их надо изобличать и наказывать, отправлять в Сибирь. Вот так. На перевоспитание в исправительно-трудовые лагеря

Дмитрий Медведев

Ранее об ожидающих прихода ВСУ россиянах порассуждал глава Крыма Сергей Аксенов. По его мнению, так называемые «ждуны» исчезнут после достижения Россией целей специальной военной операции.

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