Минобороны России заявило о потере ВСУ до 790 человек в зоне СВО за сутки

За сутки Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли в зоне специальной военной операции (СВО) до 790 человек. Это следует из данных, которые раскрыл официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков в рамках ежедневного брифинга о ситуации в зоне боевых действий.

Согласно озвученной информации, наибольшие потери — свыше 410 военнослужащих, танк, три бронемашины, пять автомобилей, самоходные артиллерийские установки Krab, «Богдана» и «Гвоздика», а также гаубица Д-20 — Украина понесла на донецком направлении, где подразделения Южной группировки российских войск взяли под контроль населенный пункт Победа. На южнодонецком направлении Вооруженные силы России уничтожили или ранили до 155 бойцов ВСУ, танк, два бронетранспортера, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10», станцию радиоэлектронной борьбы, гаубицу МСТА-Б, пушку М-46 и три автомобиля.

Помимо этого, Украина потеряла до 145 военнослужащих, пять боевых машин пехоты, два американских бронетранспортера М113, 26 автомобилей и произведенную в США артиллерийскую систему М777 на авдеевском направлении, на херсонском направлении — до 50 солдат, два танка, две боевые бронемашины и семь автомобилей. Еще до 30 украинских бойцов, два бронетранспортера и три автомобиля ВСУ потеряли на купянском направлении.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что в январе Украина потеряла в зоне спецоперации свыше 23 тысяч человек. Он также отчитался, что за первый месяц 2024 года российские войска взяли под контроль три населенных пункта — Веселое, Крахмальное и Табаевку.

