Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись домой

Застрявшие на борту судна в Мозамбике моряки вернулись в Россию

Российские моряки, застрявшие на борту судна в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись домой, об этом говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы на въезд и выезд из Мозамбика. При этом свои паспорта экипаж сдал в местную миграционную службу. В результате моряки стали «заложниками» спора между двумя иностранными компаниями.

«Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пятеро моряков провели восемь месяцев на борту рыболовецкого судна в порту в Мозамбике из-за конфликта между заказчиком и нанимателем.