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01:10, 22 февраля 2024Мир

Застрявшие в Мозамбике российские моряки вернулись домой

Застрявшие на борту судна в Мозамбике моряки вернулись в Россию

Фото: Alexander Nosovsky / Global Look Press

Российские моряки, застрявшие на борту судна в порту Мапуту в Мозамбике из-за финансово-имущественного спора, вернулись домой, об этом говорится в Telegram-канале Генпрокуратуры.

Как отметили в ведомстве, представители обслуживающей траулер компании, вынуждая владельца оплатить расходы на его содержание, отказывались оформлять морякам документы на въезд и выезд из Мозамбика. При этом свои паспорта экипаж сдал в местную миграционную службу. В результате моряки стали «заложниками» спора между двумя иностранными компаниями.

«Благодаря совместной работе представителей Генпрокуратуры России с мозамбикскими коллегами удалось вернуть наших граждан на Родину», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что пятеро моряков провели восемь месяцев на борту рыболовецкого судна в порту в Мозамбике из-за конфликта между заказчиком и нанимателем.

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      Марина Совина
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