Мужчинам подсказали способ усилить сексуальное удовольствие
Если мужчине во время секса трудно достичь оргазма, надо изменить технику, которую он использует во время мастурбации. Такой метод улучшить сексуальную жизнь подсказала профессор кафедры сексуальности человека Нью-Йоркского университета Жана Врангалова, пишет Men's Health.
Специалистка уточнила, что некоторые мужчины привыкают к интенсивному темпу мастурбации и не могут получать удовольствие, занимаясь любовью. В этом случае она посоветовала изменить тактику самоудовлетворения: попробовать делать это в непривычной позе или изменить темп. По ее словам, это поможет приучить тело реагировать на разные типы прикосновений и усилит сексуальное удовольствие.
Сексолог Мегвин Уайт подчеркнула, что не существует правильного и неправильного способа мастурбировать. Однако есть способы сделать этот процесс более приятным. Так, она посоветовала использовать секс-игрушки для мужчин, а также мастурбировать или заниматься сексом после тренировки. Она объяснила, что эротические впечатления после физических нагрузок становятся ярче и интенсивнее, так как в организме в этот момент повышается уровень эндорфинов, улучшается кровоток, а мышцы тазового дна полностью расслабляются.
Ранее секс-коуч Анна Ричардс подсказала мужчинам способы довести партнершу до умопомрачительного оргазма. По ее мнению, нужно освоить техники стимуляции клитора и использовать секс-игрушки.