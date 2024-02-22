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08:30, 22 февраля 2024Забота о себе

Мужчинам подсказали способ усилить сексуальное удовольствие

Фото: Unsplash

Если мужчине во время секса трудно достичь оргазма, надо изменить технику, которую он использует во время мастурбации. Такой метод улучшить сексуальную жизнь подсказала профессор кафедры сексуальности человека Нью-Йоркского университета Жана Врангалова, пишет Men's Health.

Специалистка уточнила, что некоторые мужчины привыкают к интенсивному темпу мастурбации и не могут получать удовольствие, занимаясь любовью. В этом случае она посоветовала изменить тактику самоудовлетворения: попробовать делать это в непривычной позе или изменить темп. По ее словам, это поможет приучить тело реагировать на разные типы прикосновений и усилит сексуальное удовольствие.

Сексолог Мегвин Уайт подчеркнула, что не существует правильного и неправильного способа мастурбировать. Однако есть способы сделать этот процесс более приятным. Так, она посоветовала использовать секс-игрушки для мужчин, а также мастурбировать или заниматься сексом после тренировки. Она объяснила, что эротические впечатления после физических нагрузок становятся ярче и интенсивнее, так как в организме в этот момент повышается уровень эндорфинов, улучшается кровоток, а мышцы тазового дна полностью расслабляются.

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      Алиса Дмитриева
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