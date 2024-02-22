На двухсторонней встрече Путина и Минниханова появился еще один человек

Первый глава Татарстана Шаймиев пришел на встречу Путина и Минниханова

На двухсторонней встрече президента России Владимира Путина и главы Татарстана Рустама Минниханова появился еще один человек — первый глава республики Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, Шаймиев присоединился к рабочей встрече Путина внезапно — чтобы поприветствовать первого президента республики, российский лидер встал из-за стола и обнял его. После этого политики долго жали друг другу руки.

Затем Шаймиев сел за стол и также принял участие в обсуждении.

Согласно графику главы российского государства, он откроет ряд соцобъектов, а также познакомится с ходом создания исследовательских центров.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Казань на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира Игры будущего.