Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:26, 22 февраля 2024Россия

На двухсторонней встрече Путина и Минниханова появился еще один человек

Первый глава Татарстана Шаймиев пришел на встречу Путина и Минниханова

Фото: Сергей Бобылев / POOL / РИА Новости

На двухсторонней встрече президента России Владимира Путина и главы Татарстана Рустама Минниханова появился еще один человек — первый глава республики Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает ТАСС.

По сообщению агентства, Шаймиев присоединился к рабочей встрече Путина внезапно — чтобы поприветствовать первого президента республики, российский лидер встал из-за стола и обнял его. После этого политики долго жали друг другу руки.

Затем Шаймиев сел за стол и также принял участие в обсуждении.

Согласно графику главы российского государства, он откроет ряд соцобъектов, а также познакомится с ходом создания исследовательских центров.

Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Казань на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира Игры будущего.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Одесса, возвращайся домой». Медведев назвал Одессу русским городом

      Немецкий генерал заявил о преимуществе России на Украине

      Минобороны заявило о взятии под контроль донецкого села Победа

      Зеленский признал отсутствие плана Б на случай отказа США от помощи Украине

      Российские авиакомпании запустили распродажи к 23 февраля

      Медведев назвал мерзавцами известных релокантов

      Диетолог развеял несколько популярных мифов о похудении

      На Солнце произошли две сильнейшие вспышки

      На двухсторонней встрече Путина и Минниханова появился еще один человек

      Блогерша назвала главные тренды в весенней одежде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше