На двухсторонней встрече Путина и Минниханова появился еще один человек
Первый глава Татарстана Шаймиев пришел на встречу Путина и Минниханова
На двухсторонней встрече президента России Владимира Путина и главы Татарстана Рустама Минниханова появился еще один человек — первый глава республики Минтимер Шаймиев. Об этом сообщает ТАСС.
По сообщению агентства, Шаймиев присоединился к рабочей встрече Путина внезапно — чтобы поприветствовать первого президента республики, российский лидер встал из-за стола и обнял его. После этого политики долго жали друг другу руки.
Затем Шаймиев сел за стол и также принял участие в обсуждении.
Согласно графику главы российского государства, он откроет ряд соцобъектов, а также познакомится с ходом создания исследовательских центров.
Ранее сообщалось, что Путин прибыл в Казань на церемонию открытия международного мультиспортивного турнира Игры будущего.