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10:38, 22 февраля 2024Бывший СССР

Минобороны Украины впервые выдало лицензию на лечение наркотическими веществами

Минобороны Украины выдало лицензию на лечение солдат наркотическими веществами

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

На Украине впервые выдали лицензию, позволяющую в полевых условиях лечить военнослужащих с помощью наркотических веществ, сообщается в решении, подписанном замглавы Минобороны Украины Наталией Калмыковой, передает ТАСС.

«На прошлой неделе выдана первая лицензия на работу в боевых условиях с наркотическими веществами и прекурсорами. Эта лицензия позволяет регулируемо получать необходимые лекарственные средства для оказания медицинской помощи раненым военнослужащим на догоспитальном этапе», — передаются слова Калмыковой.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Верховная Рада может принять в финальном чтении закон о легализации медицинского каннабиса для помощи ветеранам с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР).

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