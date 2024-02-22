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09:06, 22 февраля 2024Бывший СССР

На Украине заявили о риске остаться без снарядов

Майор запаса ВСУ Гетьман заявил, что армия Украины может остаться без снарядов

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) стали экономить артиллерийские снаряды, так как из-за задержки помощи от США боеприпасы могут закончиться через два месяца. О таком риске заявил майор запаса украинской армии Алексей Гетьман изданию «Обозреватель».

«Пока мы начали очень осторожно использовать снаряды, потому что через два месяца теоретически у нас будет ноль. Не станет меньше снарядов, а именно будет ноль. Просто нечем будет стрелять вообще», — сказал он.

По его словам, чтобы предотвратить полное отсутствие снарядов, ВСУ значительно уменьшили число артобстрелов. Гетьман подчеркнул, что допустить такую ситуацию невозможно.

21 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предположил, что дефицит боеприпасов начнет сказываться на ситуации на фронте в марте. Он назвал одной из причин нехватки недостаточное производство снарядов в США и странах Евросоюза.

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      Кристина Есикова
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