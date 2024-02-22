Названы причины для выселения квартиранта из жилья

Адвокат Карабанов: выселить арендатора можно за заведение домашних животных

Выселить арендатора можно, если он нарушил условия договора — например, завел домашних животных. Причины для такого решения собственника жилья навал адвокат Александр Карабанов в беседе с «Общественной службой новостей».

По словам юриста, основаниями также могут служить неуплата человеком аренды и заселение в квартиру большого количества людей. При этом договор нельзя расторгнуть в одностороннем порядке, если квартирант добросовестно соблюдает все прописанные в документе условия. Закон защищает его право на использование съемной жилплощади, уточнил Карабанов.

«И ничего с этой ситуацией владелец квартиры сделать не может, потому что закон в данном случае защищает как владельца квартиры, так и тех людей, которые квартиру снимают», — заключил эксперт.

Ранее россиянам напомнили о важных действиях перед сдачей квартиры в аренду. Так, стоит проверить состояние жилья и при необходимости провести ремонт — это повысит стоимость объекта и поможет избежать возможных проблем с квартирантами.