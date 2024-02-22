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19:55, 22 февраля 2024Путешествия

Названы самые популярные у россиян страны для поездок на выходных в марте

Россияне отдали предпочтение поездкам в Белоруссию на длинных выходных в марте

Фото: Michael Runkel / imagebroker.com / Globallookpress.com

На длинных мартовских выходных россияне отдают предпочтение поездкам в страны ближнего зарубежья. Такие данные называют «Известия» со ссылкой на «Яндекс. Путешествия».

Большинство бронирований авиабилетов в эти даты приходится на Белоруссию, Казахстан и Узбекистан. Кроме того, популярностью у россиян пользуется Азербайджан.

Из внутренних направлений выбор соотечественников в марте пал на Смоленск, Нижний Новгород, Рязань, Иваново, Новгород, Мурманск, Кемерово, Калининград и Краснодар.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились в Стамбул на длинные февральские выходные. Он оказался самым востребованным зарубежным городом в праздники: туда поедут 12,4 процента туристов. В тройку лидеров также вошли Дубай и Минск.

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      Зарина Дзагоева
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