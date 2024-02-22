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14:23, 22 февраля 2024Силовые структуры

Незаконно продавший остров экс-глава российского района получил условный срок

Суд в Сибири дал три года условно экс-главе района за незаконную продажу острова

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Новосибирский областной суд отменил ранее вынесенный приговор в отношении бывшего главы Искитимского района Олега Ладоги, по которому тот был освобожден от наказания за незаконную продажу острова на водохранилище, и назначил ему условный срок. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-чиновника признали виновным по части 2 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По новому решению суда Ладога получил три года условно с испытательным сроком на те же три года и лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, на два года.

Предыдущий приговор в отношении бывшего главы российского района был вынесен 13 октября 2023 года.

Судом установлено, что в 2014 году Ладога продал земельный участок на острове на территории Новосибирского водохранилища членам дачного некоммерческого товарищества. Стоимость сделки оказалась в пять раз ниже кадастровой, а границы указанного участка проходили в пределах береговой полосы водохранилища, что запрещало приватизацию земли. Впоследствии сделка была отменена, а остров был возвращен в собственность России.

Ранее условный срок четыре года получил бывший участковый уполномоченный полиции Калужской области, который помог мужчине выгнать из квартиры жену с ребенком.

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      Олеся Мицкевич
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