Осужденный легионер «Спартака» поставил условие для приезда в Нидерланды

Футболист «Спартака» Промес прибудет в суд Нидерландов, если его не арестуют

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, заочно осужденный в Амстердаме за перевозку наркотиков, поставил условие для приезда в Нидерланды. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, футболист обратился в прокуратуру страны с заявлением, что готов лично дать показания по делу о наркоторговле. Отмечается, что легионер «Спартака» прибудет в суд при условии, что его не арестуют.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

Кроме того, в июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Тогда нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату.