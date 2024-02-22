Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Ренн
Сегодня
20:45 (Мск)
Милан
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Карабах
Сегодня
20:45 (Мск)
Брага
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Лудогорец
Сегодня
20:45 (Мск)
Серветт
Лига конференций|1/16 финала. 2-й матч
Будё-Глимт
Сегодня
20:45 (Мск)
Аякс
Лига конференций|1/16 финала. 2-й матч
Фрайбург
Сегодня
20:45 (Мск)
Ланс
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
Динамо З
Сегодня
20:45 (Мск)
Бетис
Лига конференций|1/16 финала. 2-й матч
Спарта П
Сегодня
23:00 (Мск)
Галатасарай
Лига Европы|1/16 финала. 2-й матч
15:04, 22 февраля 2024Спорт

Осужденный легионер «Спартака» поставил условие для приезда в Нидерланды

Футболист «Спартака» Промес прибудет в суд Нидерландов, если его не арестуют
Квинси Промес

Квинси Промес. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес, заочно осужденный в Амстердаме за перевозку наркотиков, поставил условие для приезда в Нидерланды. Об этом сообщает РБК.

По информации источника, футболист обратился в прокуратуру страны с заявлением, что готов лично дать показания по делу о наркоторговле. Отмечается, что легионер «Спартака» прибудет в суд при условии, что его не арестуют.

14 февраля суд Амстердама заочно приговорил Промеса к шести годам лишения свободы. По версии следствия, в 2019 году форвард был замешан в транспортировке крупной партии кокаина, принадлежавшей суринамскому наркоторговцу Питу Уортелу.

Кроме того, в июне 2023-го голландский суд заочно приговорил Промеса к 18 месяцам тюремного заключения. Тогда нападающего признали виновным в причастности к вооруженному нападению и нанесению ножевых ран двоюродному брату.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Борисова
      Обсудить
      Последние новости

      «Ощущение, что она ждала этого события все эти годы». Медведев высказался о смерти Навального и реакции его вдовы

      Харламов рассказал о проблемах со здоровьем

      Восьмилетний шахматист обыграл гроссмейстера и установил мировой рекорд

      На Украине сотрудники военкомата предстанут перед судом за пытки

      Райффайзенбанк предупредил россиян о сбоях в работе приложения

      Названы отличия москвичей от петербуржцев

      В США рассказали о любимом транспорте морпехов

      В российском цеху по производству лаков и красок произошел пожар

      Осужденный легионер «Спартака» поставил условие для приезда в Нидерланды

      Пассажиры самолета устроили драку и начали плеваться по пути на пляжный курорт

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше