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15:21, 22 февраля 2024Бывший СССР

Оценены проблемы Вооруженных сил Украины

Военный эксперт Евгений Норин: качество пехоты ВСУ деградирует

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Пехотные соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) тают количественно и деградируют качественно. Так их потенциал оценил военный эксперт Евгений Норин в интервью «Ленте.ру».

По его словам, из-за этого сейчас для ВСУ очень опасно нести высокие людские потери одномоментно, поэтому командование стремится сохранить хотя бы часть пехоты.

«Сейчас складывается ситуация, когда есть костяк, допустим, в батальоне, насчитывающий десятки людей, которых можно куда-то послать на активные боевые задачи. А остальные — это такой расходный материал, которые пришли, и их убили», — оценил он текущие кадровые проблемы украинской армии.

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Евгений Норин считает, что идущая сейчас на Украине мобилизация «не дает того оглушительного эффекта», на который рассчитывало военно-политическое руководство. «То ли не удается мобилизовать достаточно людей, то ли достаточно быстро их готовить», — сказал он.

Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал о новых рубежах обороны после отступления ВСУ из Авдеевки.

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      Алевтина Запольская
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