Оценены проблемы Вооруженных сил Украины

Военный эксперт Евгений Норин: качество пехоты ВСУ деградирует

Пехотные соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ) тают количественно и деградируют качественно. Так их потенциал оценил военный эксперт Евгений Норин в интервью «Ленте.ру».

По его словам, из-за этого сейчас для ВСУ очень опасно нести высокие людские потери одномоментно, поэтому командование стремится сохранить хотя бы часть пехоты.

«Сейчас складывается ситуация, когда есть костяк, допустим, в батальоне, насчитывающий десятки людей, которых можно куда-то послать на активные боевые задачи. А остальные — это такой расходный материал, которые пришли, и их убили», — оценил он текущие кадровые проблемы украинской армии.

Евгений Норин считает, что идущая сейчас на Украине мобилизация «не дает того оглушительного эффекта», на который рассчитывало военно-политическое руководство. «То ли не удается мобилизовать достаточно людей, то ли достаточно быстро их готовить», — сказал он.

Ранее командующий украинской оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский рассказал о новых рубежах обороны после отступления ВСУ из Авдеевки.