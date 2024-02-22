Парень рассказал о необычном способе мести укравшему телефон вору

Парень по имени Джереми раскрыл необычный способ мести незнакомцу, укравшему его телефон. На его ролик, опубликованный в TikTok 10 февраля, издание The Daily Dot обратило внимание 18 февраля.

Джереми рассказал, что недавно у него украли iPhone. По его словам, вор поменял пароли от всех его учетных записей и успел воспользоваться его банковскими данными для оплаты своих нужд. Благодаря приложению «Локатор» в смартфоне автор ролика обнаружил, что его устройство находилось в многолюдном отеле.

По словам парня, он пришел в отель, где увидел двух подозрительных людей и обратился к одному из них. «Я совершенно без колебаний закричал: "Верни мой телефон!"» — сказал он. После этого между ними случилась громкая перепалка, и охранник отеля выгнал их на улицу.

Приложение «Локатор» подтвердило, что локация сменилась, и парень убедился, что обвинял правильного человека. Автор истории также сообщил, что не растерялся и заставил вора опустошить свою сумку, после чего отобрал у него телефон. «Когда я подошел к нему, я схватил его телефон, потому что думал, что он мой. Так что теперь у придурка нет телефона», — позлорадствовал Джереми. Смартфон вора, как отметил парень, он выбросил в мусор.

Свой телефон Джереми позднее нашел на улице. Не уточняется, злоумышленник потерял его или оставил там специально.

В комментариях под роликом многих рассмешила история автора. «Я не ожидал такой концовки», — написал один из комментаторов. Пользователи также в шутку предложили автору перевести украденные деньги с телефона вора обратно.

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