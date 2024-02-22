Пентагон сократит расходы на перевооружение

Politico: Минобороны США сократит расходы на перевооружение в 2025 году

Министерство обороны США сократит расходы на перевооружение на 10 миллиардов долларов в 2025 году. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, Пентагон сокращает расходы на программы вооружений из-за соглашения президента США Джо Байдена по государственному долгу страны. В 2025 году общие расходы на национальную оборону ограничены на уровне 895 миллиардов долларов.

Бюджет Минобороны США в следующем финансовом году будет сокращен на один процент до уровня 850 миллиардов долларов. Эксперты в разговоре с изданием отметили, что даже такое незначительное сокращение скажется на боеспособности американской армии.

Под сокращения попадут расходы на истребители пятого поколения F-35, ударные подводные лодки, а также армейские вертолеты и дроны. В частности, военно-морские силы рассматривают снижение расходов на атомные подводные лодки класса «Вирджиния», а расходы на покупку F-35 будут снижены на 18 процентов.

Ранее американские военные заявили о возможном отсутствии финансирования уже в мае в случае отказа Конгресса одобрить пакет помощи Украине. Отмечается, что по сути транспортировка войск США в Европу уже сейчас оплачивается из резервов Пентагона.