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05:15, 23 февраля 2024Наука и техника

Первый за полвека американский модуль оказался на Луне

NASA: американский модуль Odysseus совершил посадку на поверхность Луны

Фото: Intuitive Machines/Handout via Reuters

Модуль Odysseus частной компании Intuitive Machines совершил посадку на поверхность Луны. Об этом сообщает NASA в своем аккаунте в X. Это первый с 1972 года американский космический аппарат, оказавшийся на спутнике Земли. Также это первый случай в истории, когда на Луне оказался модуль частного разработчика.

На борту Odysseus находятся приборы NASA, которые будут заниматься сбором данных о лунной среде.

Запуск ракеты Falcon-9, доставившей Odysseus в космос, состоялся 15 февраля.

В последний раз американцы доставляли модуль на Луну в рамках миссии «Аполлон-17». Тогда на поверхность спутника Земли приземлился аппарата «Челленджер», на борту которого были три астронавта. Они пробыли на Луне трое суток, трижды покидая корабль. Это последняя на данный момент высадка людей на Луне.

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      Марина Совина
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