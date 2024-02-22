В Кремле отказались приравнивать военкоров к участникам спецоперации

Песков заявил, что приравнивать военкоров к участникам спецоперации неправильно

Приравнивать военкоров к участникам специальной военной операции (СВО) на Украине неправильно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

«Все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нужно ли военкорам дать статус участников спецоперации.

Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе он солидарен с президентом России Владимиром Путиным, который ранее отказался приравнять военкоров к участникам спецоперации. При этом, как подчеркнул Песков, военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу и «заслуживают отдельные оценки, отдельные квалификации».

В том же интервью Песков высказался об эффективности российской контрпропаганды. По его словам, иногда Россия выигрывает у США по контрпропаганде, а иногда проигрывает им.