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09:38, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

В Кремле отказались приравнивать военкоров к участникам спецоперации

Песков заявил, что приравнивать военкоров к участникам спецоперации неправильно
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Приравнивать военкоров к участникам специальной военной операции (СВО) на Украине неправильно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью порталу International Reporters.

«Все-таки они не являются прямыми участниками конфликта. Они не участвуют в этой войне с оружием в руках. Поэтому так вот, линейно приравнять их к участникам СВО, я думаю, наверное, было бы неправильно», — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, нужно ли военкорам дать статус участников спецоперации.

Представитель Кремля отметил, что в этом вопросе он солидарен с президентом России Владимиром Путиным, который ранее отказался приравнять военкоров к участникам спецоперации. При этом, как подчеркнул Песков, военкоры проявляют огромное человеческое мужество, смелость, отвагу и «заслуживают отдельные оценки, отдельные квалификации».

В том же интервью Песков высказался об эффективности российской контрпропаганды. По его словам, иногда Россия выигрывает у США по контрпропаганде, а иногда проигрывает им.

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      Евгения Наумова
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