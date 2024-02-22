Песков о поездке в Луганск: город произвел нормальное впечатление

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о поездке в Луганск два года назад. Об этом он заявил в интервью порталу International Reporters, пишет РИА Новости.

По его словам, город произвел нормальное впечатление, в нем кипела жизнь. «Еще тогда я обратил внимание, как активно работают коммунальные службы. Было видно, что это приехавшие, кстати, с большой земли, мастера. И дороги строили, и что-то рыли, и коммуникации меняли, много грузовых машин с московскими номерами видел», — сказал Песков.

Однако сейчас понятно, что есть определенная опасность, добавил он. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что российские военные делают все то, чтобы минимизировать эту опасность, а затем полностью исключить.

В том же интервью Песков заявил, что участники спецоперации делают все для обеспечения безопасности Донбасса. На занятых Россией территориях возобновляется мирная жизнь, отметил он. В качестве примера Песков привел Луганск.