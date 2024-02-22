Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:41, 22 февраля 2024Россия

Песков рассказал об усилиях России по обеспечению безопасности Донбасса

Песков: бойцы СВО делают все для обеспечения безопасности Донбасса
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Участники специальной военной операции (СВО) делают все для обеспечения безопасности Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков интервью порталу International Reporters, передает ТАСС.

Песков рассказал, что на занятых Россией территориях Донбасса возобновляется мирная жизнь. В качестве примера он привел Луганск.

Пресс-секретарь отметил, что до окончания боевых действий в зоне проведения СВО «будут определенные проблемы» в сфере безопасности. Действия российских военнослужащих направлены на снижение этой угрозы, добавил он.

Во время общения с журналистами Песков заявил, что Россия начала выигрывать отдельные эпизоды в информационной войне с Западом. Он отметил возросшую эффективность российской контрпропаганды и заявил, что Москва имеет дело с «очень грозным врагом».

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      Офис Зеленского анонсировал «нечто особенное» на 25 февраля. Кто приедет в Киев?

      Госдеп расценил подарок Путина лидеру КНДР как нарушение санкций ООН

      Песков рассказал о поездке в Луганск

      В Госдуме объяснили новое оскорбление Байдена в адрес Путина

      Япония запретила поставки в Россию станков и деталей для них

      Владелец российского ПВЗ Wildberries украл квадрокоптеры и брендовые вещи

      Медведев заявил об исчезновении в Европе лидеров со своей позицией

      Медведев порассуждал о судьбе украинских военных после СВО

      Медведев оценил последствия переговоров с Россией для властей Украины

      Медведев оценил последствия краха доллара

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше