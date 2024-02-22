Песков рассказал об усилиях России по обеспечению безопасности Донбасса

Песков: бойцы СВО делают все для обеспечения безопасности Донбасса

Участники специальной военной операции (СВО) делают все для обеспечения безопасности Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков интервью порталу International Reporters, передает ТАСС.

Песков рассказал, что на занятых Россией территориях Донбасса возобновляется мирная жизнь. В качестве примера он привел Луганск.

Пресс-секретарь отметил, что до окончания боевых действий в зоне проведения СВО «будут определенные проблемы» в сфере безопасности. Действия российских военнослужащих направлены на снижение этой угрозы, добавил он.

Во время общения с журналистами Песков заявил, что Россия начала выигрывать отдельные эпизоды в информационной войне с Западом. Он отметил возросшую эффективность российской контрпропаганды и заявил, что Москва имеет дело с «очень грозным врагом».