Популярная певица снялась в прозрачном платье для журнала

Популярная американская певица Соланж Ноулз снялась в откровенных нарядах для журнала Harpers Bazaar. Соответствующие кадры опубликованы на официальном сайте издания.

37-летняя звезда примерила черное прозрачное платье длины миди, отказавшись от бюстгальтера. При этом она продемонстрировала обнаженную грудь.

Помимо этого, еще на одном снимке исполнительница предстала, сидя на полу, в трусах и белой майке на широких бретелях. Ноулз дополнила образ босоножками на невысоком каблуке и массивными серьгами-кольцами.

Ранее в феврале известная 58-летняя модель показала фанатам фото топлес. Манекенщица выложила сделанный для португальской версии журнала Vogue снимок. На нем она предстала в укороченном черном пальто, которое распахнула, показав обнаженную грудь.