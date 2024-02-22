Пожилая россиянка несколько раз вонзила нож в сожителя и получила 4 года колонии

В Мурманской области осудили на 4,5 года пожилую женщину, зарезавшую сожителя

В Мурманской области суд приговорил к 4,5 года лишения свободы 60-летнюю местную жительницу, расправившуюся с 46-летним сожителем. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Пожилая россиянка признана виновной по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью») УК РФ. Она будет отбывать полученное наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, 30 сентября 2023 года пьяная женщина поссорилась с сожителем в квартире. Она схватила нож и несколько раз вонзила в потерпевшего. Он вызвал скорую, но его не спасли.

Осужденная признала вину и активно способствовала расследованию преступления.

Ранее стало известно, что в Пермском крае арестовали 45-летнего местного жителя за расправу над бывшей женой, матерью пятерых детей.

