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15:47, 22 февраля 2024Мир

Преступные кланы в ФРГ придумали способ заработка на беженцах

Bild: преступные кланы в Германии придумали, как заработать на беженцах

Фото: Phil Noble / Reuters

Ряд преступных кланов в Германии создают способы заработка с помощью беженцев. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на свои источники.

«В настоящее время ведется работа над системой, при которой беженец покупает что-либо, например продукты, с помощью своей платежной карты. Однако он не получает товар. Вместо этого ему выплачивабт сумму за предполагаемую покупку», — приводят в публикации слова источника.

Идея преступных кланов заключается в том, чтобы заработать на трансферных сборах от фиктивных покупок, которые будут составлять около 10 процентов. Также беженцам за небольшое отчисление можно будет обналичивать или переводить на родину средства со специальных карт для начисления пособий. Отмечается, что данные карты без возможности снятия наличных денег начнут действовать этим летом.

Ранее статс-секретарь МВД Германии Махмут Оздемир заявил, что в 2023 году в страну выехали почти 300 тысяч украинцев. В свою очередь, количество граждан Украины с видом на жительство в ФРГ, но решивших покинуть ее, составило почти 100 тысяч.

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      Дарья Балацкая
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