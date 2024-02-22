Продюсер раскрыл психологическое состояние Киркорова после скандальной вечеринки

Продюсер Кинн: Киркорову «очень горько» после событий «голой вечеринки»

Карьера российского певца Филиппа Киркорова после участия в «голой вечеринке» блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой зависит от его дальнейших действий и лояльности аудитории. Об этом в беседе с News.ru заявил продюсер Виктор Кинн.

«Ему очень горько и, говоря о том, что зашел не в ту дверь, Филипп действительно сожалеет», — предположил он.

Ранее сообщалось, что Филипп Киркоров вернулся в шоу «Конфетка» на ТНТ после участия в скандальном мероприятии.

До этого певец принял участие в телешоу «Маска» в качестве жюри. Для съемок артист сменил имидж, переодевшись в черный костюм с белой рубашкой и покрасив волосы в темный цвет.