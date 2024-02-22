Киркоров вернулся на ТНТ после «голой вечеринки»

Киркоров вернулся в шоу «Конфетка» на ТНТ после «голой вечеринки»

Российский певец Филипп Киркоров вернулся в шоу «Конфетка» на ТНТ после участия в «голой вечеринке» блогерши и ведущей Анастасии Ивлеевой. О появлении артиста в шоу «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе телеканала.

Киркоров появится на телеэкране в субботу, 24 февраля. Он исполнит одну из песен в дуэте с артистом, чье имя не раскрывается. В 2023 году певец также участвовал в «Конфетке», выступив с композицией Жоры Князя «Железная стрела».

Членами жюри станут шоумен Тимур Родригез и певцы Ваня Дмитриенко и Клава Кока. В выпуске также примут участие экс-участник телепроекта «Дом-2» Николай Должанский и его супруга Екатерина Богданова.

Ранее Киркоров принял участие в телешоу «Маска» в качестве жюри. Для съемок артист сменил имидж, переодевшись в черный костюм с белой рубашкой и покрасив волосы в темный цвет.

